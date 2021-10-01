Раскрыто местонахождение Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не уезжал из Украины и находится в городе Трускавец (Львовская область). Об этом сообщает Imedi.

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По данным канала, Саакашвили 25 сентября из Амстердама прибыл на Украину, после чего переехал в Трускавец и последние четыре дня находится там.

Ранее Саакашвили объявил о своем прибытии в Грузию. При этом в МВД сообщили, что политик не пересекал государственную границу. 28 сентября Саакашвили заявил о том, что купил билет на рейс до Тбилиси на 2 октября. В этот день в стране должны состояться выборы в местные органы власти. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что Саакашвили не выезжал из Киева.