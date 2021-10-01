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Саакашвили находится в украинском городе Трускавец

Газета.Ruиещё 7
8 минут назад

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не уезжал из Украины и находится в городе Трускавец (Львовская область). Об этом сообщает Imedi.

Раскрыто местонахождение Саакашвили
Фото: ReutersReuters

По данным канала, Саакашвили 25 сентября из Амстердама прибыл на Украину, после чего переехал в Трускавец и последние четыре дня находится там.

Ранее Саакашвили объявил о своем прибытии в Грузию. При этом в МВД сообщили, что политик не пересекал государственную границу. 28 сентября Саакашвили заявил о том, что купил билет на рейс до Тбилиси на 2 октября. В этот день в стране должны состояться выборы в местные органы власти. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что Саакашвили не выезжал из Киева.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государств.

Мамука Мдинарадзе,Михаил Саакашвили,МВД,
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