На Украине назвали ошибку Зеленского в отношениях c Россией

Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку из-за того, что отказался заключить прямой контракт на поставки газа из России, считает экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передает РИА Новости.
В эфире телеканала «НАШ» он заявил, что руководство РФ продолжает «давать посылы» о том, что предложение о прямых поставках топлива еще актуально, однако глава государства игнорирует эти сигналы.
«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались», — сообщил политик. Он назвал это бедствием «не одного миллиарда долларов».
Мураев считает данный факт проблемой украинской власти и ответственностью правительства, которому придется искать, где занять деньги. «Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования», — отметил бывший депутат.
Контракт Венгрии по газу с Россией это «наглость», считает экс-депутат Верховной Рады Тарас Черновол. По его словам, коммерческие обязательства по поставкам топлива предусматривают три стороны, а не две.
Черновол не исключил, что венгерская сторона может ослабить позиции Украины в вопросе вступления в Евросоюз и НАТО. При этом реакция украинских властей на контракт о поставках газа не исключает провокацию с поставками этого топлива по украинскому маршруту в Евросоюз предстоящей зимой.