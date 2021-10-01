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На Украине назвали ошибку Зеленского в отношениях c Россией

Елена Прошина
37 минут назад

Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку из-за того, что отказался заключить прямой контракт на поставки газа из России, считает экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передает РИА Новости.

На Украине назвали ошибку Зеленского в отношениях c Россией
Фото: ТАССТАСС

В эфире телеканала «НАШ» он заявил, что руководство РФ продолжает «давать посылы» о том, что предложение о прямых поставках топлива еще актуально, однако глава государства игнорирует эти сигналы.

«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались», — сообщил политик. Он назвал это бедствием «не одного миллиарда долларов».

Мураев считает данный факт проблемой украинской власти и ответственностью правительства, которому придется искать, где занять деньги. «Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования», — отметил бывший депутат.

Контракт Венгрии по газу с Россией это «наглость», считает экс-депутат Верховной Рады Тарас Черновол. По его словам, коммерческие обязательства по поставкам топлива предусматривают три стороны, а не две.

Черновол не исключил, что венгерская сторона может ослабить позиции Украины в вопросе вступления в Евросоюз и НАТО. При этом реакция украинских властей на контракт о поставках газа не исключает провокацию с поставками этого топлива по украинскому маршруту в Евросоюз предстоящей зимой.

В мире,Тарас Черновол,Евгений Мураев,Владимир Зеленский,Верховная Рада,НАТО,ЕС,РИА Новости,
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