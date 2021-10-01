На Украине назвали ошибку Зеленского в отношениях c Россией

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В эфире телеканала «НАШ» он заявил, что руководство РФ продолжает «давать посылы» о том, что предложение о прямых поставках топлива еще актуально, однако глава государства игнорирует эти сигналы.

«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались», — сообщил политик. Он назвал это бедствием «не одного миллиарда долларов».

Мураев считает данный факт проблемой украинской власти и ответственностью правительства, которому придется искать, где занять деньги. «Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования», — отметил бывший депутат.

Контракт Венгрии по газу с Россией это «наглость», считает экс-депутат Верховной Рады Тарас Черновол. По его словам, коммерческие обязательства по поставкам топлива предусматривают три стороны, а не две.