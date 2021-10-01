Украине предрекли будущее без ЕС и НАТО из-за «наглого» заявления

«Наглые» заявления Киева в адрес Венгрии по поводу договора о поставках газа с Россией могут оставить Украину без союзников. Такое будущее предрек стране политолог Константин Бондаренко, соответствующий материал опубликовал «Главред».

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Политолог отметил, что обращение Украины к Еврокомиссии (ЕК) может помешать ее планам вступить в Евросоюз (ЕС) и НАТО, поскольку Венгрия входит в эти объединения.

«Если хотя бы один член ЕС будет против (...), то очевидно, что мы можем ставить крест на любых европейских перспективах», — написал Бондаренко.

Также в тексте говорится, что действия Киева следует считать наглыми, поскольку государства имеют право заключать международные договоры, исходя из собственных интересов. При этом Венгрия абсолютно не должна думать об Украине, которой нужно перестать надеяться, что кто-то сделает ей подарок, отметил обозреватель. «Чем больше Украина будет кричать о том, что Венгрия — это марионетка России, тем хуже ей от этого будет», — предположил эксперт.