КНДР испытала новую зенитную ракету

Северная Корея провела испытания новой зенитной ракеты, передает «Голос Кореи».

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По данным радиостанции, запуск был осуществлён для подтверждения практичности работы пусковой установки и радиолокатора. Также была необходимость подтвердить боевые характеристики ракеты.

По словам представителей академии оборонных наук, запуск ракеты имеет «весьма практичное значение в перспективном исследовании и разработке разных противовоздушных ракетных систем».

Как сообщалось ранее, на днях КНДР впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Испытательный пуск прошел на одном из полигонов в северной провинции Чагандо.

Запуск признан успешным. В ходе него были проверены планирующие характеристики ракеты. «Хвасон-8» разработали в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений.

Кроме того, северокорейские власти запустили ракету малой дальности. Правительство ФРГ осудило действия КНДР. Там считают, что страна нарушает свои обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и подрывает международную и региональную безопасность и стабильность.