В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

КНДР испытала новую зенитную ракету

Елена Прошина
1 час назад

Северная Корея провела испытания новой зенитной ракеты, передает «Голос Кореи».

КНДР испытала новую зенитную ракету
Фото: reutersreuters

По данным радиостанции, запуск был осуществлён для подтверждения практичности работы пусковой установки и радиолокатора. Также была необходимость подтвердить боевые характеристики ракеты.

По словам представителей академии оборонных наук, запуск ракеты имеет «весьма практичное значение в перспективном исследовании и разработке разных противовоздушных ракетных систем».

Как сообщалось ранее, на днях КНДР впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Испытательный пуск прошел на одном из полигонов в северной провинции Чагандо.

Запуск признан успешным. В ходе него были проверены планирующие характеристики ракеты. «Хвасон-8» разработали в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений.

Кроме того, северокорейские власти запустили ракету малой дальности. Правительство ФРГ осудило действия КНДР. Там считают, что страна нарушает свои обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и подрывает международную и региональную безопасность и стабильность.

Также запуск ракеты осудил государственный департамент США. Вашингтон назвал ракетный пуск нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН.

В мире,Армия,Оружие,Совбез ООН,Госдеп США,
4
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители