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Неизвестный попытался поджечь себя в офисе Зеленского

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Неизвестный мужчина пытался поджечь себя в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Telegram-канал Муніципальна Варта Києва («Муниципальная охрана Киева»).

Неизвестный попытался поджечь себя в офисе Зеленского
Фото: telegram-канал Муніципальна Варта Києваtelegram-канал Муніципальна Варта Києва

Сообщается, что мужчина проник в здание офиса президента, облился легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь себя. Ему помешали полицейские, которые вовремя потушили огонь. Сейчас с ним общаются следователи. Причины своего поступка он не раскрывает.

В начале сентября полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который облил горючей жидкостью и поджег вход в здание Московского районного суда. В результате поджога загорелась дверь здания. Возгорание быстро удалось потушить. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, который после поджога направился к станции метро «Электросила».

В мире,Владимир Зеленский,
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