В офисе Зеленского предложили поднять зарплату чиновникам в 50 раз

«У министра обороны воюющей страны не может быть зарплата 47 тыс. гривен ($1700), и 470 тыс. гривен ($17,6 тыс.) не может быть Это государство делает колоссальную ошибку, платя низкие зарплаты чиновникам. Знаете, сколько получает замглавы офиса президента? По-моему, 14 тыс. гривен ($526). Это о чем вообще? В 50 раз всем нужно (поднять зарплаты)», — заявил Арестович.