Лукашенко отказался извиняться перед белорусами

«Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью... Если бы я когда-то захотел это сделать, то сделал бы через белорусские СМИ. Они тут вполне хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это относящийся к делу вопрос. И в принципе я не думаю, что мне есть за что извиняться», — сказал он.