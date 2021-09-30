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Пассажир спрыгнул на крыло самолета во время посадки.Видео

Александр Кузьмин
27 минут назад

В США пассажир во время посадки открыл аварийную дверь самолета, спрыгнул на крыло и и был задержан. Необычное поведение путешественника попало на видео, его разместил портал Local10.com.

Сообщается, что инцидент произошел около семи утра в среду, 29 сентября, в аэропорту Майами. На опубликованных кадрах видно, как на крыле воздушного судна, подъезжающего к трапу, стоит мужчина в одежде черного цвета. Также можно заметить бортпроводницу, которая выглядывает из аварийной двери и пытается уговорить пассажира вернуться обратно.

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