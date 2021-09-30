В Армении арестовали бывшего министра обороны

В Ереване суд арестовал на два месяца бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Его адвокат Сергей Ованнисян отметил, что ходатайство об аресте основывалось на предположении, что на свободе экс-министр может воспрепятствовать следствию или скрыться.

При этом он подчеркнул, что сам Тоноян не признает себя виновным, а решение об аресте будет обжаловано в Апелляционном суде.

Ранее в Службе национальной безопасности Армении сообщили, что Тонояна задержали по обвинению в хищении в особо крупных размерах. Уголовное дело возбуждено из-за нарушений при закупке боеприпасов для армии. Вместе с Тонояном был задержан торговец оружием Давид Галстян, также известный как «Патрон Давид».