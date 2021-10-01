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США заявили о готовности «искоренять» хакеров в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
46 минут назад

Если Россия не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

США заявили о готовности «искоренять» хакеров в России
Фото: EPAEPA

Блинкен заявил о росте киберугроз «как внутри страны, так и во всем мире» и призвал «улучшать защиту и повышать уровень осведомленности людей». По его словам, нужно также «принимать наступательные меры, нарушать и пресекать деятельность этих по большей части преступных группировок, использующих вирусы-вымогатели», передает ТАСС со ссылкой на KDKA.

Как заявил Блинкен, «будь то Россия или другое государство», власти любой страны, где «действуют подобные группировки», должны «пресекать» их деятельность, «искоренять и привлекать их к ответственности». Если же власти «не желают или не имеют возможности заниматься этим», то, «как президент Байден дал понять в том числе президенту Путину», США «сами будут делать это», сказал глава Госдепа.

Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). В сентябре в ФБР заявили, что не увидели активизации в России борьбы с хакерами. При этом американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США.

В мире,Интернет,Энтони Блинкен,Госдеп США,ФБР,ИТАР-ТАСС,
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