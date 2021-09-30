Главное за день: приговор Саркози и убийство студенток под Оренбургом

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Николя Саркози приговорили к году тюрьмы

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Суд Парижа признал виновным экс-главу Франции Николя Саркози в незаконном финансировании его избирательной кампании 2012 года. Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Уточняется, что по новому делу Саркози получил один год тюрьмы. Отбывать срок ему предстоит дома, под электронным наблюдением.

При этом сам Николя Саркози на оглашение приговора не явился. Бывшего президента Франции на слушании представлял его адвокат Тьерри Эрзог.

На Украине пригрозили Донбассу водной блокадой

Власти Украины грозят Донбассу водной блокадой. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, сейчас на территории Украины строят водовод до Славянска, чтобы перекрыть подачу ресурса в канал Северский Донец – Донбасс.

«Да, официальный Киев любит такие запрещенные методы войны, как всевозможные блокады. Причем против тех, кого называет своими гражданам. Нам устроили транспортную, продовольственную, финансовую, можно сказать , энергетическую, так как с БЛА долбят наши подстанции, оставляя население без света и тепла. На подходе водная», – цитирует слова Пушилина спецкор канала Ольга Курлаева в своем Telegram-канале.

При этом ранее стратегию уже опробовали на крымчанах – жителям полуострова приходится пользоваться водой, накопленной в водохранилищах.

Установлена личность предполагаемого убийцы студенток под Оренбургом

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области. Предполагается, что это 18-летний Анвар С., сообщают «Известия».

По предварительной информации, он встречался с 17-летней Айгиз Уметкуловой. Тело девушки нашли во дворе, в 100 метрах от дома, где она проживала в съемной квартире.

Песков: непривитым жить будет менее удобно

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никаких решений по введению ограничений для непривитых от коронавируса на федеральном уровне пока не принималось, однако специфика пандемии такова, что жить им будет «менее удобно». Об этом пишет ТАСС.

«Очевидно, так или иначе будет вести дело к тому - я говорю здесь про все страны мира вкупе - будет вести дело к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», - констатировал он.

С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна.

В России изменят правила обучения вождению

Учебные организации впервые могут начать обучать кандидатов в водители навыкам управления на автомагистралях. Соответствующий проект поправок подготовили в Минпросвещения РФ. При этом в ГИБДД подчеркнули, что следует эффективнее адаптировать людей к реальным условиям движения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Если новые поправки примут, поменяется распределение часов практических занятий. Сейчас на автодром выделяется 24 часа, а на «город» — 32. Согласно новым правилам, для обучения езды по городу предоставят 38 часов, а на «площадку» — 18.

Проект планируют подготовить к 15 ноября, после этого свою оценку дадут в Министерстве экономики РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Болельщиков «Локомотива» отказались пускать на матч ЛЕ в Риме

Российских болельщиков футбольного клуба «Локомотив» не пустят на трибуны Олимпийского стадиона в Риме, где 30 сентября железнодорожники сыграют с итальянским «Лацио» в рамках группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

«30 сентября 2021 года, по итогам предматчевого совещания, посвященного предстоящей игре Лиги Европы «Лацио» (Италия) – «Локомотив» (Россия), который пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, представители итальянской полиции уведомили УЕФА и играющие команды, что на матч не будут допущены болельщики, не являющиеся гражданами Евросоюза или не имеющие вида на жительство в Евросоюзе», - говорится в сообщении.

Россиян предложили оставить без вина и косметики из Евросоюза

Источники «Ведомостей» заявили, что власти обсуждают повышенные пошлины на некоторые европейские вина, пиво, духи и декоративную косметику.

Неназванный федеральный чиновник заявили газете, что профильные российские ведомства действительно работают над ответным мерами на пошлины ЕС. Он не привел деталей, но отметил, что власти рассматривают только разрешенные Всемирной торговой организацией (ВТО) меры.

Победа россиянина на Олимпиаде попала под подозрение

Результаты нескольких боксерских поединков на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, в том числе и боя россиянина, могли быть подтасованы. Об этом со ссылкой на расследование группы профессора Ричарда Макларена пишет The Guardian.

По данным издания, группа профессора Ричарда Макларена, специализирующаяся на расследовании спортивных махинаций, в последние три месяца изучала судейские решения на Олимпиаде по просьбе Международной ассоциации бокса (AIBA).

Под подозрение попали от семи до десяти боев, в том числе и четвертьфинальный поединок в легком весе между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. Тогда российский боксер одержал победу, а затем завоевал бронзовую олимпийскую медаль.

The Telegraph: «Северный поток-2» оказался под угрозой из-за Германии

Неожиданные результаты выборов в Германии могут стать причиной задержки запуска «Северного потока — 2». Об этом пишет британское издание The Telegraph.

На прошедших в Германии парламентских выборах победу одержала Социал-демократическая партия (СДПГ) вместе с действующим главой, министерства финансов Олафом Шольцем. СДПГ получила 25,7 процента голосов избирателей. Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), которым руководила уходящий канцлер Ангела Меркель, занял второе место с 24,1 процента голосов.