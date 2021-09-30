Боевики ИГ атаковали талибов из засады

По меньшей мере 17 членов радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) погибли в столкновениях с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Kabul News.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным телеканала, боевики ИГ устроили талибам засаду в провинции Забуль на границе с Пакистаном. В ходе боев погибли 17 представителей «Талибана», потери ИГ составили три человека. Другие подробности не приводятся.

Ранее талибы объявили о начале операции против боевиков «Исламского государства» в столице Афганистана, а также в провинции Нангархар на востоке страны.