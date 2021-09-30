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Боевики ИГ атаковали талибов из засады

Вероника Полынина
36 минут назад

По меньшей мере 17 членов радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) погибли в столкновениях с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Kabul News.

Боевики ИГ атаковали талибов из засады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, боевики ИГ устроили талибам засаду в провинции Забуль на границе с Пакистаном. В ходе боев погибли 17 представителей «Талибана», потери ИГ составили три человека. Другие подробности не приводятся.

Итоги 45 дней правления талибов в Афганистане. Коротко

Ранее талибы объявили о начале операции против боевиков «Исламского государства» в столице Афганистана, а также в провинции Нангархар на востоке страны.

29 сентября председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли на слушаниях в Конгрессе заявил, что не исключает укрепления позиций террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» в Афганистане в пределах срока от 6 месяцев до трех лет.

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