Боевики ИГ атаковали талибов из засады

По меньшей мере 17 членов радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) погибли в столкновениях с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Kabul News.
По данным телеканала, боевики ИГ устроили талибам засаду в провинции Забуль на границе с Пакистаном. В ходе боев погибли 17 представителей «Талибана», потери ИГ составили три человека. Другие подробности не приводятся.
Ранее талибы объявили о начале операции против боевиков «Исламского государства» в столице Афганистана, а также в провинции Нангархар на востоке страны.
29 сентября председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли на слушаниях в Конгрессе заявил, что не исключает укрепления позиций террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» в Афганистане в пределах срока от 6 месяцев до трех лет.