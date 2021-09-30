На Украине введут обязательную вакцинацию для ряда профессий

Министерство здравоохранения Украины приняло решение ввести обязательную вакцинацию для представителей некоторых профессий на фоне усугубления эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала «Эспрессо».

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По его словам, в данный перечень войдут все педагоги вне зависимости от специализации и уровня учебного заведения, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также сотрудники местных государственных администраций.

Кроме того, добавил министр, работодатель должен будет временно отстранить от работы без сохранения зарплаты тех, кто не прошел вакцинацию. При этом чиновник указал на то, что введение перечня не говорит о начале принудительной вакцинации в стране.

«Не нужно подменять понятия "принудительная" и "обязательная" вакцинация», — заявил Ляшко.

Ранее Ляшко сообщил, что власти Украины приняли решение уничтожить более 34 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer, так как они испортились из-за неправильного хранения — был нарушен температурный режим.

При этом депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий рассказал, что около 50 процентов депутатов Верховной Рады до сих пор не привились от коронавируса, но при этом активно принимают законы, ужесточающие соблюдение санитарных норм из-за пандемии.