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Европейцы насмехаются над Эрдоганом из-за встречи с Путиным. «У императора на коврике выпрашивает»

Ura.Ru
37 минут назад

Президент РФ Владимир Путин 29 сентября встретился с коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи. По мнению обеих сторон, диалог между странами важен для мира на Ближнем Востоке и его необходимо развивать.

В Болгарии пользователи соцсетей гадают, зачем встречались президенты. «Информацию дают как Политбюро. Сказали бы прямо: „Путин попросил Эрдогана не поставлять байрактары на Украину“». — пишет пользователь Росене.

Эрдоган оценил результаты переговоров с Путиным

Некоторые из читателей считают, что глава Турции встретился с Путиным из-за выгоды. «Опять Эрдоган у Императора на коврике, выпрашивает какую-нибудь ракетную систему, газку побольше. Возможно, Спутник V», — пишет Kcanba.

А некоторые отмечают, что российский глава обладает редкой хитростью. «Путин и РФ разобьют Турцию за 5 дней — сначала они хотят периодически проверять, что творится в голове у Реджепа. Очень хитрый президент опережает противника на 3 хода», — пишет пользователь Седесарят.

Эрдоган назвал переговоры продуктивными, пишет RT. Он также объяснил причину закупки у России зенитных ракетных систем С-400 (ЗРС). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав двух государств получилась весьма конструктивной, были установлены своевременные и нужные контакты.

В мире,Видео,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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