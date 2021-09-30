Президент РФ Владимир Путин 29 сентября встретился с коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи. По мнению обеих сторон, диалог между странами важен для мира на Ближнем Востоке и его необходимо развивать.

В Болгарии пользователи соцсетей гадают, зачем встречались президенты. «Информацию дают как Политбюро. Сказали бы прямо: „Путин попросил Эрдогана не поставлять байрактары на Украину“». — пишет пользователь Росене.

Некоторые из читателей считают, что глава Турции встретился с Путиным из-за выгоды. «Опять Эрдоган у Императора на коврике, выпрашивает какую-нибудь ракетную систему, газку побольше. Возможно, Спутник V», — пишет Kcanba.

А некоторые отмечают, что российский глава обладает редкой хитростью. «Путин и РФ разобьют Турцию за 5 дней — сначала они хотят периодически проверять, что творится в голове у Реджепа. Очень хитрый президент опережает противника на 3 хода», — пишет пользователь Седесарят.