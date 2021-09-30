Лукашенко похвалил себя и Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «выдумкой коллективного Запада» вопрос о вхождении Белоруссии в состав России.
В интервью CNN белорусский лидер заявил, что руководство России и Белоруссии достаточно умно, чтобы в рамках суверенных государств создать союз, который «будет еще сильнее унитарного образования».
«Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят», - приводит ТАСС слова Лукашенко.
Глава государства также сообщил, что Россия и Белоруссия уже создали «единую фактически армию» на западном направлении, основой которой являются белорусские вооруженные силы.
«И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим», - добавил Лукашенко.
9 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. Главной темой встречи стало развитие интеграции между двумя странами. Сторонам удалось добиться согласования всех 28 программ в рамках Союзного государства.