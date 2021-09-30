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Лукашенко похвалил себя и Путина

Вероника Полынина
38 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «выдумкой коллективного Запада» вопрос о вхождении Белоруссии в состав России.

В интервью CNN белорусский лидер заявил, что руководство России и Белоруссии достаточно умно, чтобы в рамках суверенных государств создать союз, который «будет еще сильнее унитарного образования».

«Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят», - приводит ТАСС слова Лукашенко.

Глава государства также сообщил, что Россия и Белоруссия уже создали «единую фактически армию» на западном направлении, основой которой являются белорусские вооруженные силы.

«И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим», - добавил Лукашенко.

9 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. Главной темой встречи стало развитие интеграции между двумя странами. Сторонам удалось добиться согласования всех 28 программ в рамках Союзного государства.

Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку

В мире,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,CNN,ИТАР-ТАСС,
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