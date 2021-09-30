Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным

Украинский министр сообщил, что Зеленский в ходе визита в США для участия в Генассамблее ООН увиделся с президентом Турции. Лидеры «сверили часы» по двусторонней повестке и вопросам, которые Эрдоган собирался поднять на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи.

«В частности, Зеленский передал Эрдогану список из 450 украинских заключенных и попросил его, что называется, замолвить слово за них перед Путиным, потому что нам надо освобождать наших людей из российских застенков», - заявил Кулеба.

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. В Кремле рассказали, что на встрече обсуждалось экономическое, военно-техническое и космическое сотрудничество двух стран, поставки газа, туризм, ситуация в Сирии, Афганистане, Ливии и Нагорном Карабахе. Поднимался ли вопрос обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса, неизвестно.