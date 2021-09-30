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На Украине пригрозили Донбассу водной блокадой

Елена Прошина
35 минут назад

Власти Украины грозят Донбассу водной блокадой. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, сейчас на территории Украины строят водовод до Славянска, чтобы перекрыть подачу ресурса в канал Северский Донец – Донбасс.

На Украине пригрозили Донбассу водной блокадой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, официальный Киев любит такие запрещенные методы войны, как всевозможные блокады. Причем против тех, кого называет своими гражданам. Нам устроили транспортную, продовольственную, финансовую, можно сказать , энергетическую, так как с БЛА долбят наши подстанции, оставляя население без света и тепла. На подходе водная», – цитирует слова Пушилина спецкор канала Ольга Курлаева в своем Telegram-канале.

При этом ранее стратегию уже опробовали на крымчанах – жителям полуострова приходится пользоваться водой, накопленной в водохранилищах.

По словам Главы ДНР, сейчас на территории Украины ведут подготовку к перекрытию канала Северского Донец – Донбасс и строят новый водовод в обход участка. Он подчеркнул, что для промышленности это будет крайне болезненно, поскольку своих источников воды в регионе нет.

«Но знаменитая украинская коррупция не дает этого сделать. Воруют! Деньги выделяются, но не доходят до стройки», – добавил Пушилин.

Напомним, что до 85% потребностей Крымского полуострова в воде обеспечивал Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией власти Украины перекрыли подачу воды в республику, построив дамбу.

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Вопрос с обеспечением населения водой решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей.

В мире,Ольга Курлаева,Денис Пушилин,Правительство РФ,
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