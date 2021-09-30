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Украинский канал получил предупреждение из-за показа карты России с Крымом

News.ruиещё 1
1 час назад

Украинский телеканал «Дом» получил предупреждение из-за того, что показал карту России с Крымом в её составе, сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Этот шаг способствует признанию «аннексии» украинской территории, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте госоргана.

Национальный совет признал, что телеканал «Дом» нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации. К телеканалу применена санкция «объявление предупреждения», — говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что изображение Крыма российским в национальном эфире «способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором».

Как сообщается, была проведена повторная проверка, в ходе которой данный инцидент был расценён как служебная халатность ответственных за производственный процесс сотрудников.

Кроме того, ведомство назначило внеплановую проверку телеканала «К2» после высказываний ведущего о Крыме, в которых он «чётко указывает на факт территориальной принадлежности Автономной Республики Крым к России».

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Ранее Киев пообещал создать серьёзные проблемы для Москвы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в «манипуляциях, лжи и цинизме», подчеркнув, что Киев не сидит, «ожидая у моря погоды». Он работает с партнёрами с целью создания условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию».

В мире,Видео,Дмитрий Кулеба,МИД,
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