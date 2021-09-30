В Польше описали базовый сценарий войны с Россией

Использование Белоруссии в качестве плацдарма и заблаговременная переброска туда войск из России, как это было во время учений «Запад-2021», станут базовым сценарием нападения на страны Балтии. Об этом пишет польское издание Defence24.
«Белоруссию следует рассматривать не только как важный с геополитической точки зрения регион, но и как ключевой район для наступательных и оборонительных операций в треугольнике Польша-Литва-Белоруссия», - отмечает издание.
В статье обращается особое внимание на железнодорожную сеть Белоруссии, которая может быть использована для быстрой переброски войск, а также на военные полигоны, где можно размесить российских военнослужащих.
При этом, по данным польского издания, армии России и Белоруссии хорошо могут действовать сообща, обладая схожим вооружением и проводя регулярные совместные учения.
В Польше обратили внимание на сценарий учений «Запад-2021», в ходе которых была поставлена задача ремонта поврежденных мостов и железнодорожной инфраструктуры силами военных и гражданских специалистов. Также во время учений была отработана организация обеспечения войск едой, топливом и материалами для ремонта оборудования.
Ранее французское издание Atlantico отметило, что Европа живет устаревшими стереотипами о военном потенциале России, несмотря на то, что российское оружие уже давно уже высокотехнологичное. В качестве примера военной мощи России оно привело симуляцию боевых действий на уровне генерального штаба, организованную Польшей. Симуляция показала разгром польской армии в случае войны с Россией и окружение Варшавы за четыре дня.