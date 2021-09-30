На Украине определились с датой встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в конце 2021 года или в начале 2022 года. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в окружении украинского лидера.

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"Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет", - приводит агентство слова источника.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев готов к встрече Зеленского и Путина. Он отметил, что создается впечатление, будто бы "именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать этой встречи".