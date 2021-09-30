Николя Саркози приговорили к году тюрьмы

Суд Парижа признал виновным экс-главу Франции Николя Саркози в незаконном финансировании его избирательной кампании 2012 года. Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Уточняется, что по новому делу Саркози получил один год тюрьмы. Отбывать срок ему предстоит дома, под электронным наблюдением.

При этом сам Николя Саркози на оглашение приговора не явился. Бывшего президента Франции на слушании представлял его адвокат Тьерри Эрзог.

Судебные заседания по этому делу проводились с 20 мая по 22 июня. На них Саркози приходил только однажды — для дачи показаний, сообщали ранее французские издания.

Рассматриваемое судом Парижа дело в СМИ назвали Bygmalion — по имени PR-агентства, занимавшееся информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. Как считала сторона обвинения, избирательным штабом политика использовались фальшивые счета для организованных агентством встреч с целью сокрытия превышения трат на президентскую кампанию.

В рамках этого дела обвинения предъявили 14 лицам, Николя Саркози — в незаконном финансировании избирательной кампании. Бывший французский лидер заявлял о своей невиновности и опровергал превышение расходов в ходе этой кампании.