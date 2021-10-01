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Сейм Польши утвердил решение о продлении ЧП на границе с Белоруссией на 60 дней

ТАССиещё 4
24 минуты назад

Нижняя палата польского парламента (Сейм) утвердила решение правительства о продлении чрезвычайного положения, введенного в регионах на границе с Белоруссией из-за сложной миграционной ситуации. Голосование было проведено парламентариями поздним вечером в четверг. За продление ЧП выступили 237 депутатов, против были 179, воздержался 31.

Польша решила продлить режим ЧП на границе с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чрезвычайное положение было введено Польшей 3 сентября в приграничной зоне шириной 3 км. Это решение затронуло 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском. В частности, оно означает запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, дежурство полиции в усиленном режиме, проверки документов. На указанной территории не могут находиться лица, которые там не живут, не работают или не учатся.

ЧП было введено в Польше на 30 дней. Распоряжение утратит силу 1 октября. По закону власти могут продлить его только на 60 дней.

Главной причиной введения такого режима польское правительство назвало кризисную ситуацию на границе с Белоруссией, которую пытаются массово пересечь мигранты с Ближнего Востока. С августа в Польшу стремились пробраться почти 10 тыс. нелегальных переселенцев. Более 8,5 тыс. таких попыток были предотвращены пограничниками. 1,2 тыс. мигрантов задержаны и содержатся в охраняемых центрах в Польше. Установлено, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по утверждению Варшавы, способствует перевозке беженцев в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

В мире,Александр Лукашенко,
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