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Киев на переговорах по Донбассу побил все рекорды по циничности

News.ru
39 минут назад

Все рекорды по циничности и абсурдности побили представители Украины на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в среду, 29 сентября. Об этом заявила глава МИД непризнанной ДНР Наталья Никанорова. Она также отметила, что координатор от ОБСЕ «молчаливо потворствовал» происходящему. Слова представителя ДНР приводит РИА Новости.

ДНР: Киев побил все рекорды по абсурдности
Фото: ТАССТАСС

На сегодняшнем заседании представители Украины вместо того чтобы вести здравую, дипломатичную и плодотворную дискуссию, запускали бумажные самолётики, постоянно смеялись, хотя ничего смешного озвучено не было, и в целом побили все рекорды по циничности и абсурдности, — рассказала Никанорова.

Она добавила, что без ответа был оставлен призыв согласовать дополнение к мерам по обеспечению перемирия и требование о предоставлении гарантий безопасности для восстановления электроснабжения села на юге ДНР.

Таким откровенно издевательским поведением украинские власти чётко транслируют истинное отношение не только к нам как к представителям Донбасса на минском треке, но и ко всем жителям республик, — заявила глава МИД ДНР.

Ранее постоянный представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил представляющего Украину вице-премьера правительства Алексея Резникова в том, что тот отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об отмене запрета на ответный огонь без согласования с командованием.
В мире,Алексей Резников,Борис Грызлов,МИД,ОБСЕ,РИА Новости,
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