ДНР: Киев побил все рекорды по абсурдности

Все рекорды по циничности и абсурдности побили представители Украины на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в среду, 29 сентября. Об этом заявила глава МИД непризнанной ДНР Наталья Никанорова. Она также отметила, что координатор от ОБСЕ «молчаливо потворствовал» происходящему. Слова представителя ДНР приводит РИА Новости.