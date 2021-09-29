Европейцы признались в беспомощности перед глобальной катастрофой

Большинство европейцев осведомлены о климатической катастрофе, но не знают о самых простых способах спасти планету от глобального потепления. К такому выводу пришли исследователи в результате опроса, который проводился в рамках кампании Force for Nature Всемирного фонда дикой природы (WWF) и экологического объединения Sky Zero. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Фото: Reuters Reuters

В опросе поучаствовали две тысячи взрослых британцев, 93 процента из них знают о глобальном потеплениии и его причинах. Однако более 40 процентов респондентов не предполагают, что природа богата естественными механизмами борьбы с климатическим кризисом. К примеру, 70 процентов опрошенных наслышаны о способности деревьев поглощать выбросы углекислого газа, но 62 процента не догадывались, что торфяные болота справляются с этим эффективнее леса.

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Около 58 процентов респондентов не знали, что водоросли могут защитить водоем от штормов и предотвратить повышение уровня моря, а примерно столько же (65 процентов), что небольшая лужайка с полевыми цветами способна восстановить утраченное биоразнообразие. Треть опрошенных не осознавала, что в Великобритании есть «зеленые технологии» вроде морских водорослей, которые в 35 раз быстрее нейтрализуют углеродные выбросы, чем тропические леса. Только 56 процентов европейцев знали об этом свойстве растений и лишь 52 процента видели в нем потенциальное решение климатической проблемы, остальные признали беспомощность природы перед глобальной катастрофой.

«Природные ресурсы Великобритании являются ключевым союзником в борьбе с изменением климата, но они истощаются с катастрофической скоростью. Мы должны защищать цветочные луга, торфяные болота, заросли водорослей и другие полезные растения, чтобы обеспечить безопасное будущее», — заявила исполнительный директор WWF Таня Стил (Tanya Steele).

Эксперт считает, что вклад в спасение планеты может сделать каждый — для этого нужно стать частью программы «Force for Nature».

После каждой тысячи зарегистрировавшихся WWF и Sky Zero обещают сажать по четыре тысячи семян улавливающих углерод водорослей — так организации планируют показать важность общественной поддержки в борьбе с климатическими изменениями.