Власти США готовятся к «схватке из-за Путина»

«Я годами слышу разговоры, где постоянно повторяется „Россия, Россия, Россия“ Но найдется ли теперь в сенате хоть один демократ, у которого хватит смелости вступить в схватку со своим демократическим президентом, дарящим Путину подарок века», — сказал Тед Круз, видео опубликовано в его Twitter.