Власти США готовятся к «схватке из-за Путина»

Американский сенатор Тед Круз призвал остановить «Северный поток — 2» и пригрозил схваткой с президентом США Джо Байденом из-за газопровода. По его словам, проект якобы стал следствием сотрудничества между президентом РФ Владимиром Путиным и Байденом.
«Я годами слышу разговоры, где постоянно повторяется „Россия, Россия, Россия“ Но найдется ли теперь в сенате хоть один демократ, у которого хватит смелости вступить в схватку со своим демократическим президентом, дарящим Путину подарок века», — сказал Тед Круз, видео опубликовано в его Twitter.
Ранее в США призвали Байдена принять меры для борьбы с «Северным потоком — 2». Экс-заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, которая работала при администрации Дональда Трампа, призвала удвоить санкции, чтоб любая помощь газопроводу стала экономически разрушительной».