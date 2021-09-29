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СМИ рассказали о скорых перестановках в руководстве Украины

Вероника Полынина
26 минут назад

Украинские СМИ прочат министру экономики Алексею Любченко должность премьер-министра страны, передает РИА «Новости».

СМИ рассказали о скорых перестановках в руководстве Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил «24 канал» со ссылкой на источник, действующий премьер Денис Шмыгаль может оставить свой пост в ближайшее время, а одним из наиболее вероятных кандидатов на должность главы украинского кабмина является Алексей Любченко.

По информации телеканала, перестановки связаны с подготовкой к выборам в Верховную раду, которые должны состояться в 2023 году, По словам источников, назначение новых членов правительства являются для партии власти не просто вопросом эффективности, а «историей уже к выборам в парламент».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь.

Издание «РБК-Украина» писало, что депутаты Верховной рады могут заменить до пяти министров. В качестве кандидатов назывались министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Денис Шмыгаль занимает пост премьер-министра Украины с 4 марта 2020 года. До этого он в течение года возглавлял Ивано-Франковскую область.

Алексей Любченко был назначен первым вице-премьером министром экономики 20 мая 2021 года. До этого в течение года был председателем Государственной налоговой службы Украины.

В мире,Денис Малюська,Олег Уруский,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Александр Ткаченко,Федеральная налоговая служба,Верховная Рада,Правительство Украины,РБК-Украина,РИА Новости,
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