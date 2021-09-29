В испанской реке Нервьон установили огромную голову.Видео

В испанской реке Нервьон,которая протекает через город Бильбао, установили огромную голову. Она полностью погружается в воду и всплывает в зависимости от приливов и отливов. Об этом сообщил Telegram-канал “Подъем”.

Автор скульптуры «Bihar» (в переводе с баскского – «завтра») Рубен Орозко попытался своей работой обратить внимание на проблемы климата и на то, что будущее зависит от решений, которые мы принимаем сегодня.

Скульптура выполнена из смолы и стекловолокна, окрашена смолой вместо краски. Весит она около 120 кг, а ее размеры — 1,7 м в высоту и 1,92 м в ширину.