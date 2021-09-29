Трамп отреагировал на предположения о поведении Путина в ходе встречи

С самого начала было понятно, что у Стефани нет необходимых навыков. После проблем в личной жизни она стала озлобленной. Со временем на неё перестали полагаться и даже вовсе забывали о ней, — написала представительница Трампа Лиз Харрингтон, цитируя политика.