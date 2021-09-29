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Семилетний силач из Гюмри протянул колонну из трех машин.Видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад

В Армении 7-летний Давит Сагрсян одной рукой протянул колонну из трех машин общим весом около 5 тонн на расстояние порядка 30 метров, как видно на кадрах, снятых в Гюмри во вторник.

По словам бабушки юного рекордсмена Марины Саргсян, сила Давита заложена в его генах, поскольку "его папа и дедушка были очень сильными". Женщина рассказала, что после первого рекорда, когда ее 4-летний внук толкнул легковой автомобиль, мальчик попал в национальную Книгу богатырей, где регистрируют рекорды и рекордсменов из Армении.

"Для второго рекорда мы уже обратились на передачу "Большие малыши". Там был увеличен вес автомобиля. И так он побил второй рекорд Третий и четвертый рекорды он побил здесь, в Гюмри, на площади в этом году, в 2021 году на день защиты детей 1 июня. Побил два рекорда. Протянул одним пальцем один автомобиль весом 1430 кг. Одной рукой протянул 2 автомобиля весом 2903 кг", - поделилась женщина.

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