Семилетний силач из Гюмри протянул колонну из трех машин.Видео

"Для второго рекорда мы уже обратились на передачу "Большие малыши". Там был увеличен вес автомобиля. И так он побил второй рекорд Третий и четвертый рекорды он побил здесь, в Гюмри, на площади в этом году, в 2021 году на день защиты детей 1 июня. Побил два рекорда. Протянул одним пальцем один автомобиль весом 1430 кг. Одной рукой протянул 2 автомобиля весом 2903 кг", - поделилась женщина.