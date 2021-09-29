Один звонок Путина: на Украине назвали способ остановить войну в Донбассе

Вооруженное противостояние в Донбассе может быть остановлено «за одну минуту» звонком президента России Владимира Путина. Такое мнение в интервью «Українським Новинам» высказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Алексей Арестович.

Украина с апреля 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

По мнению Арестовича, установление мира не может быть результатом усилий только с одной стороны.

«Война на Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы не старались в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться. Мы можем предпринимать усилия на данном этапе по недопущению перехода боевых действий в открытое применение силы», - пояснил он.

При этом он отметил, что «вероятность полномасштабной агрессии сохраняется, но она невелика».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель оценила прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе как «ничтожный» и отметила, что намерена вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудить работу в «нормандском формате».