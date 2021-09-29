Эрдоган поблагодарил российских туристов за отдых в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил граждан России, выбравших Турцию как направление для отпуска в пандемию. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Особенно хочу поблагодарить в плане туризма, в котором вы оказали также помощь нашей стране. Мы также признательны, что россияне предпочитали отдыхать на наших курортах в это время», - заявил он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в среду.

В процессе переговоров Путин и Эрдоган обсудят отношения двух стран и региональные проблемы, в частности, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для российского лидера это будет первой публичной очной встречей после того, как он ушел на карантин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи сказал, что Москва и Анкара научились нахождению взаимовыгодных компромиссов.

Глава российского государства отметил, что «переговоры идут иногда трудно, но с итоговым положительным результатом».

«На международной линии мы сотрудничаем довольно успешно. Речь идет и о Сирии, и наших контактах, согласовании позиций по Ливии. Широкую работу ведет российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией», - пояснил президент РФ.