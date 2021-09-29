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Политолог: Украина потеряла всех друзей

Елена Прошина
41 минуту назад

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что внешняя политика Киева привела к потере всех «друзей по периметру» границ страны. Как он пояснил в эфире телеканала «Первый независимый», властям Украины придется заплатить не только за соглашение между Россией и Венгрией по поставкам газа, но и за будущее развитие ситуации.

Политолог: Украина потеряла всех друзей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что, Молдавия друг? Или Польша? Или Венгрия, Румыния, Белоруссия?», – заявил Бортник.

Недавно заключенное между Будапештом и Москвой соглашение по поставкам газа политолог назвал подготовкой к «будущему лишению Украины транзита после 2024 года». По словам эксперта, на Венгрию приходится около 10% прокачки газа через территорию страны, что пополняло бюджет на $200 млн ежегодно.

Бортник отметил, что при поставках газа через «Южный поток» убытки понесет и Венгрия, однако власти страны все равно решились на этот шаг, чтобы не связываться с Киевом.

Напомним, что 27 сентября «Газпром» и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию в страну будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. При этом впервые в истории российское топливо будет поступать в страну в обход Украины.

В Киеве решение восприняли негативно, назвав его необоснованным – как экономически, так и политически. Однако больше всех в ситуации пострадала Украины, которая лишилась виртуального реверса газа для собственных нужд – его снова придется закупать у России.

В мире,Руслан Бортник,Газпром,
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