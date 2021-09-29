Обзор иноСМИ: Карабах на столе переговоров и блеф Трампа

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Не только Крым: Путин и Эрдоган поднимут карабахский вопрос

Переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 29 сентября. Как пишет Türkiye, наряду с ситуацией в Сирии, заявлениями Эрдогана о Крыме, сделкой по системам С-400 на встрече будет обсуждаться карабахский вопрос.

Депутат Национального собрания Азербайджана Азиз Алекберли заявил, что президенты будут говорить о возвращении азербайджанцев в Агдере, Ходжавенда и Ходжалы (они покинули эти населенные пункты после войны в 1988-1991 годах). Алекберли заявил, что в Карабахе до сих пор остаются «армянские террористы», и обвинил Россию в «попустительстве». Он подчеркнул, что азербайджанское правительство опасается усиления России в регионе и «принимает меры по ограничению этой власти».

«Трамп притворялся жестким перед Путиным»

Стефани Гришэм, бывший пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа, написала книгу о своей работе в Белом доме. Как пишет The Washington Post, Гришэм рассказала, что Трамп лишь «притворялся жестким» во время встреч с российским коллегой Владимиром Путиным, а на самом деле был не уверен в себе.

В качестве примера Гришем привела встречу президентов на саммите G20 в 2019 году. По ее словам, перед переговорами Трамп предупредил Путина, что «собирается говорить с ним немного жестче» в течение пары минут и объяснил, что это необходимо «для камер».

«Возмущаться нет смысла»: как мир отказывается от украинского транзита

«Газпром» и венгерская компания MVM подписали 15-летний контракт на поставки российского газа в Венгрию через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Как отмечает украинское издание «Сегодня», отказ от украинского транзита поразил Киев не меньше, чем завершение строительства «Северного потока-2».

В МИД Украины эту сделку назвали политической и направленной на то, чтобы навредить национальным интересам Украины и ее отношениям с Венгрией. Политолог Олег Саакян счел такую реакцию слишком резкой. Он подчеркнул, что «возмущаться нет никакого смысла», подписывать выгодные контракты - суверенное право каждой страны. Эксперт Геннадий Рябцев отметил, что на Украине обращают внимание только на «Северный поток-2», хотя страну «уже давно обошли» газопроводы Турции и Азербайджана.

В НАТО отказались считать Китай противником

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай в качестве противника, и призвал Пекин к «конструктивному участию в диалоге для укрепления доверия и прозрачности». Как сообщает Fox News, такое заявление Столтенберг сделал на встрече с главой МИД Китая Ван И.

В то же время Столтенберг выразил озабоченность из-за жесткой политики Китая, его расширяющегося ядерного арсенала и «отсутствия прозрачности в военной модернизации». Ван И в ответ заявил, что НАТО стоит придерживаться «первоначального географического курса» и играть конструктивную роль в обеспечении мира. Министр подчеркнул, что действия Китая в Южно-Китайском море «не должны вызывать конфронтацию между крупными державами, не говоря уже о формировании небольших клик [по примеру нового союза США, Австралии и Великобритании], направленных на разжигание новой холодной войны».

Украинцам предложили покупать тюрьмы вместо жилья

Украинский министр юстиции Денис Малюська посоветовал гражданам страны приобретать тюрьмы вместо инвестиций в жилье. Об этом рассказали украинские «Вести».