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Поляки дали России сутки на захват Варшавы

Алиса Селезнёва
50 минут назад

Читатели польского издания wPolityce осудили депутата Европарламента от партии «Гражданская платформа» Янину Охойску за критику закупки Варшавой американских танков «Абрамс» и подчеркнули, что стране нужно укреплять обороноспособность. Их комментарии приводит ИноСМИ.

Поляки дали России сутки на захват Варшавы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Охойска ранее усомнилась в том, что западной границе Польши может угрожать опасность, и призвала власти вместо закупки танков обратить внимание на обеспечение медсестер в больницах достойной зарплатой.

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Читатели wPolityce заметили, что такая позиция неразумна, так как для Польши могут представлять угрозу Россия и Белоруссия.

«У границы разворачиваются крупнейшие за несколько десятков лет военные учения, несколько армий отрабатывают атаку на Польшу, а она говорит, что мы не нуждаемся в «Абрамсах»», - возмутился Jazzz.

Однако некоторые комментаторы посчитали закупку танков «Абрамс» бессмысленным занятием, так как даже с ними у Польши мало шансов противостоять России.

«Будут у Польши «Абрамсы» или нет, Путин может дойти до Варшавы за 36 — 48 часов, а если у власти и дальше будет оставаться «Право и справедливость», то, скорее, за 16 — 24», - уверен Stanisław.

Также участники дискуссии пошутили по поводу военного потенциала польских медсестер.

«Думаю, на поле боя тысяча разъяренных медсестер разобьет в пух и прах пять тысяч русских танков. Вы не знаете, каков потенциал польских медсестер со шприцами в руках!», «Очень хорошая идея: когда русские на нас нападут, мы выставим против них медсестер, а когда они узнают об их высоких зарплатах, то наверняка сложат оружие и сдадутся в плен», - иронизируют они.

Ранее французское издание Atlantico отметило, что Европа живет устаревшими стереотипами о военном потенциале России, несмотря на то, что российское оружие уже давно уже высокотехнологичное. В качестве примера военной мощи России оно привело симуляцию боевых действий на уровне генерального штаба, организованную Польшей. Симуляция показала разгром польской армии в случае войны с Россией и окружение Варшавы за четыре дня.

В мире,Генштаб,Европарламент,InoSMI.Ru,
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