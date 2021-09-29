Поляки дали России сутки на захват Варшавы

«Думаю, на поле боя тысяча разъяренных медсестер разобьет в пух и прах пять тысяч русских танков. Вы не знаете, каков потенциал польских медсестер со шприцами в руках!», «Очень хорошая идея: когда русские на нас нападут, мы выставим против них медсестер, а когда они узнают об их высоких зарплатах, то наверняка сложат оружие и сдадутся в плен», - иронизируют они.