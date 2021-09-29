Поляки дали России сутки на захват Варшавы

Читатели польского издания wPolityce осудили депутата Европарламента от партии «Гражданская платформа» Янину Охойску за критику закупки Варшавой американских танков «Абрамс» и подчеркнули, что стране нужно укреплять обороноспособность. Их комментарии приводит ИноСМИ.
Охойска ранее усомнилась в том, что западной границе Польши может угрожать опасность, и призвала власти вместо закупки танков обратить внимание на обеспечение медсестер в больницах достойной зарплатой.
Читатели wPolityce заметили, что такая позиция неразумна, так как для Польши могут представлять угрозу Россия и Белоруссия.
«У границы разворачиваются крупнейшие за несколько десятков лет военные учения, несколько армий отрабатывают атаку на Польшу, а она говорит, что мы не нуждаемся в «Абрамсах»», - возмутился Jazzz.
Однако некоторые комментаторы посчитали закупку танков «Абрамс» бессмысленным занятием, так как даже с ними у Польши мало шансов противостоять России.
«Будут у Польши «Абрамсы» или нет, Путин может дойти до Варшавы за 36 — 48 часов, а если у власти и дальше будет оставаться «Право и справедливость», то, скорее, за 16 — 24», - уверен Stanisław.
Также участники дискуссии пошутили по поводу военного потенциала польских медсестер.
«Думаю, на поле боя тысяча разъяренных медсестер разобьет в пух и прах пять тысяч русских танков. Вы не знаете, каков потенциал польских медсестер со шприцами в руках!», «Очень хорошая идея: когда русские на нас нападут, мы выставим против них медсестер, а когда они узнают об их высоких зарплатах, то наверняка сложат оружие и сдадутся в плен», - иронизируют они.
Ранее французское издание Atlantico отметило, что Европа живет устаревшими стереотипами о военном потенциале России, несмотря на то, что российское оружие уже давно уже высокотехнологичное. В качестве примера военной мощи России оно привело симуляцию боевых действий на уровне генерального штаба, организованную Польшей. Симуляция показала разгром польской армии в случае войны с Россией и окружение Варшавы за четыре дня.