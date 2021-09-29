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National Interest назвало цель диверсии Киева в Крыму

Американская журналистка Диана Кади объяснила, в каких целях Украина использовала для попытки подрыва газопровода на полуострове крымских татар. Она считает, что Киев хочет выставить Москву агрессором. Соответствующая публикация приводится в издании National Interest.

National Interest назвало цель диверсии Киева в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению журналистки, провокация была связана с тем, что Украина хотела выставить Москву как подавляющую крымских татар. При этом Кади выразила удивление, что завербовали именно их.

Раскрыты детали боев с диверсантами в Крыму

Автор статьи также подчеркнула, что диверсия была совершена до Генассамблеи ООН.

Также она напомнила, что на мероприятии глава Украины Владимир Зеленский сравнил организацию с «супергероем на пенсии». В публикации подчеркивается, что украинский лидер всеми возможными способами заявляет о том, что другим странам следует активно помогать Украине в «возвращении» Крыма. Киев опасается быть «посланным лесом», считает Кади.

Напомним в ФСБ 7 сентября сообщили, что диверсию с газопроводом в Крыму организовало Главное управление разведки Украины. В рамках уголовного дела были арестованы трое подозреваемых.

Российским спецслужбам удалось установить, что в диверсии принимали участие территориальное подразделение разведки Минобороны Украины в Херсоне — подразделение «Таврия» вместе с «Меджлисом крымско-татарского народа» (запрещенная в России организация).

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