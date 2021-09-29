National Interest назвало цель диверсии Киева в Крыму

Американская журналистка Диана Кади объяснила, в каких целях Украина использовала для попытки подрыва газопровода на полуострове крымских татар. Она считает, что Киев хочет выставить Москву агрессором. Соответствующая публикация приводится в издании National Interest.

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По мнению журналистки, провокация была связана с тем, что Украина хотела выставить Москву как подавляющую крымских татар. При этом Кади выразила удивление, что завербовали именно их.

Автор статьи также подчеркнула, что диверсия была совершена до Генассамблеи ООН.

Также она напомнила, что на мероприятии глава Украины Владимир Зеленский сравнил организацию с «супергероем на пенсии». В публикации подчеркивается, что украинский лидер всеми возможными способами заявляет о том, что другим странам следует активно помогать Украине в «возвращении» Крыма. Киев опасается быть «посланным лесом», считает Кади.

Напомним в ФСБ 7 сентября сообщили, что диверсию с газопроводом в Крыму организовало Главное управление разведки Украины. В рамках уголовного дела были арестованы трое подозреваемых.