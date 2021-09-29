Активистки Femen оголили грудь ради права на аборты в Техасе. Видео

Активистки движения Femen оголили грудь из-за закона о запрете абортов в Техасе. Снятые на акции у американского посольства в Мадриде кадры появились в распоряжении российского видеоагентства Ruptly.

Три женщины топлес с надписями «Легальные аборты спасают жизни!» провели акцию в поддержку жительниц этого штата. Активистки также держали плакаты с изображением границ Техаса, с которых стекает кровь.