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Активистки Femen оголили грудь ради права на аборты в Техасе. Видео

Александр Кузьмин
16 минут назад

Активистки движения Femen оголили грудь из-за закона о запрете абортов в Техасе. Снятые на акции у американского посольства в Мадриде кадры появились в распоряжении российского видеоагентства Ruptly.

Три женщины топлес с надписями «Легальные аборты спасают жизни!» провели акцию в поддержку жительниц этого штата. Активистки также держали плакаты с изображением границ Техаса, с которых стекает кровь.

Закон о запрете абортов после шести недель беременности вступил в силу в Техасе в начале сентября. Жители именуют его «Актом о сердцебиении».

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