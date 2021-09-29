Турция осознала неудачность политики в Сирии

Турция осознала неудачность существующей политики страны в отношении Сирии, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на политолога, профессора турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасана Унала.

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По его словам, политика Анкары изначально была ошибочной, а в настоящее время она становится все более опасной. Присутствие военных в Сирийской Арабской Республике привело к разгулу террористических группировок на севере этой страны.

Политолог высказался за изменение подхода в пользу выступления за Сирию, власти которой имеют полный контроль над всей территорией страны. За это Анкара может потребовать от Дамаска признать независимость Турецкой Республики Северного Кипра.

Также нормализация отношений Анкары с Дамаском позволит вернуть всех беженцев, осевших в Турции назад в Сирию, и разрешит проблему курдских формирований в Сирии.

Как считает Унал, если руководству Турции удастся урегулировать все существующие проблемы, то Анкара только выиграет, в том числе улучшив свои шансы на следующих выборах.