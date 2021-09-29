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На 10% снизилась заболеваемость COVID-19 в мире

Елена Прошина
43 минуты назад

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в мире, пишут «Известия».

На 10% снизилась заболеваемость COVID-19 в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За прошедшую неделю этот показатель снизился на 10%. Данные приводятся в сравнении с периодом с 13 по 19 сентября. С 20 по 26 сентября поступили сообщения о более чем 3 миллионах 300 тысячах заразившихся COVID-19 и более 55 тысячах умерших. С начала пандемии скончались 4 миллиона 752 тысячи 988 человек по всему миру.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис ранее сообщила, что 99% летальных случаев в лечебных учреждениях из-за коронавируса происходят среди тех, кто не получил вакцину от COVID-19. Она напомнила, что препараты против вируса созданы для предотвращения тяжелого течения болезни и возможной смерти.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом фиксирует последовательный рост заболеваемости в целом ряде регионов.

При этом мнение специалистов на тему четвёртой волны расходятся: кто-то говорит о начале, а кто-то, что она уже идёт. Представитель Кремля добавил, что решения, в любом случае, принимают власти регионов.

В мире,Дмитрий Песков,ВОЗ,газета "Известия",
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