На 10% снизилась заболеваемость COVID-19 в мире

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в мире, пишут «Известия».

За прошедшую неделю этот показатель снизился на 10%. Данные приводятся в сравнении с периодом с 13 по 19 сентября. С 20 по 26 сентября поступили сообщения о более чем 3 миллионах 300 тысячах заразившихся COVID-19 и более 55 тысячах умерших. С начала пандемии скончались 4 миллиона 752 тысячи 988 человек по всему миру.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис ранее сообщила, что 99% летальных случаев в лечебных учреждениях из-за коронавируса происходят среди тех, кто не получил вакцину от COVID-19. Она напомнила, что препараты против вируса созданы для предотвращения тяжелого течения болезни и возможной смерти.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом фиксирует последовательный рост заболеваемости в целом ряде регионов.