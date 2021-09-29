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В США объяснили претензии Украины из-за Крыма страхом «быть посланной лесом»

Lenta.ru
42 минуты назад

Обозреватель из США Диана Кади в статье для журнала National Interest объяснила, что Украина неслучайно использовала крымских татар для попытки подрыва газопровода в Крыму.

В США объяснили претензии Украины из-за Крыма
Фото: ТАССТАСС

По ее мнению, Киев пытался выставить претензии так, как будто Москва «подавляет крымскотатарский народ». Ее также смутило, что диверсию на российском полуострове пытались устроить до Генассамблеи ООН. Автор также обратила внимание, что спецслужбы Киева завербовали для этих целей не русских или украинцев, которых в Крыму большинство, а именно татар.

«Непонятно, почему сами крымские татары не понимают, что их эксплуатируют», — отметила Кади.

Журналист напомнила, что на Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский сравнил организацию с «супергероем на пенсии».

«Основная жалоба украинского лидера состояла в том, что миру следовало бы делать больше для обеспечения возвращения Крыма», — подчеркнула обозреватель, пояснив, что речь идет о страхе Украины «быть посланной лесом».

7 сентября в центре общественных связей ФСБ сообщили, что взрыв на газопроводе в Крыму, произошедший 23 августа, организовало Главное управление разведки Украины. По уголовному делу арестованы трое подозреваемых. Как установили российские спецслужбы, к диверсии причастна оперативная служба «Таврия» — территориальное подразделение разведки Минобороны Украины в Херсоне — с участием организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).
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