В США объяснили претензии Украины из-за Крыма

По ее мнению, Киев пытался выставить претензии так, как будто Москва «подавляет крымскотатарский народ». Ее также смутило, что диверсию на российском полуострове пытались устроить до Генассамблеи ООН. Автор также обратила внимание, что спецслужбы Киева завербовали для этих целей не русских или украинцев, которых в Крыму большинство, а именно татар.