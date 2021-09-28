В США предупредили Евросоюз об «опасных и коварных» усилиях России

Бывший посол США в Румынии и кандидат на должность поспреда Соединенных Штатов при Европейском союзе (ЕС) Марк Гитенстайн предупредил Евросоюз, что Россия пытается разделить Вашингтон и Брюссель, «опасно и коварно» внося раскол и продолжая свое враждебное влияние в Европе. Об этом он заявил на сенатских слушаниях, передает ТАСС.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

«Я считаю, что враждебное влияние российской стороны в ЕС, в Европейском регионе очевидно. Их усилия неустанны. Они пытаются внесли раскол в ЕС и отдалить ЕС от нас. Это чрезвычайно опасно и коварно», — подчеркнул дипломат.

Гитенстайн добавил, что для Вашингтона «жизненно важно» сформировать единую позицию с Евросоюзом, в том числе в сфере энергетики. Он заключил, что готов напрямую работать с главами государств Восточной Европы в этом направлении.