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ЕС больше не зовет Западные Балканы в союз

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Евросоюз больше не может гарантировать будущее членство шести стран Западных Балкан в объединении, передает Reuters. По данным агентства, это касается Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.

В Евросоюзе поспорили о будущем 6 стран
Фото: Christoph Soeder/APChristoph Soeder/AP

Отказ от гарантий для Западных Балкан связан с отсутствием согласия между странами-членами ЕС по вопросу интеграции этих государств в объединение. Как уточняет агентство, такие страны, как Дания, Нидерланды и Франция, опасаются повторения ситуации с Румынией и Болгарией, принятие которых спровоцировало большой скачок миграции в Великобританию, что стало одной из причин ухудшения отношений Лондона с Евросоюзом. При этом многие государства, напротив, расширение объединения поддерживают. К примеру, такую позицию занимают Италия, Хорватия, Австрия и Словения.

В Евросоюзе произошел раскол из-за «Северного потока-2»

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вступление в Евросоюз стран Западных Балкан является большим геостратегическим интересом ЕС.

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