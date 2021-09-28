В Грузии построили мост в виде драгоценного камня.Видео

Стеклянный мост с установленной посередине платформой в форме бриллианта построили над каньоном Дашбаши Цалкского муниципалитета Грузии, как видно на кадрах, снятых в понедельник. Объект является частью проекта компании KASS LAND.

Длина моста достигает 240 метров, как рассказала операционный менеджер KASS LAND Екатерина Усанеташвили. Девушка отметила, что стеклянный бриллиант в средней части моста будет оборудован под кафе, которое планируется к открытию весной следующего года. Вместе с мостом над каньоном будет работать велосипедный зиплайн.

"Безопасность будет на высшем уровне", - заверила Екатерина Усанеташвили.