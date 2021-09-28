Талибы заявили о вторжении беспилотников США в афганское воздушное пространство

Беспилотники США незаконно вторглись в воздушное пространство Афганистана. Об этом заявил представитель захватившего власть в республике радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид, передает ТАСС.

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«США нарушили суверенитет "Исламского эмирата Афганистан", а также нормы международного права, направив свои беспилотники в наше воздушное пространство», — указал представитель талибов.

Он призвал Вашингтон придерживаться соглашений, заключенных в Дохе.

По словам Муджахида, в будущем афганские власти будут пресекать попытки вторжения на государственную территорию, а их инициаторам будут грозить последствия.