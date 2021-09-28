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Талибы заявили о вторжении беспилотников США в афганское воздушное пространство

Lenta.ruиещё 3
45 минут назад

Беспилотники США незаконно вторглись в воздушное пространство Афганистана. Об этом заявил представитель захватившего власть в республике радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид, передает ТАСС.

Талибы заявили о вторжении беспилотников США в афганское воздушное пространство
Фото: ReutersReuters

«США нарушили суверенитет "Исламского эмирата Афганистан", а также нормы международного права, направив свои беспилотники в наше воздушное пространство», — указал представитель талибов.

Он призвал Вашингтон придерживаться соглашений, заключенных в Дохе.

По словам Муджахида, в будущем афганские власти будут пресекать попытки вторжения на государственную территорию, а их инициаторам будут грозить последствия.

26 сентября сообщалось, что глава политического офиса движения «Талибан», исполняющий обязанности замглавы правительства Афганистана Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны. «Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие», — подчеркнул он.

В мире,Талибан,ИТАР-ТАСС,
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