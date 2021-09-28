Главное за день: новое повышение пенсий и минус 10 лет жизни из-за COVID

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Путин пообещал новое повышение пенсий

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Президент России Владимир Путин заявил, что в России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы. По его словам, средства на индексацию пенсий заложены в бюджет. Индексация социальных пенсий в РФ происходит каждый год 1 апреля. Социальные пенсии выплачивают людям, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.

Коронавирус заберет 10 лет жизни

Доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала коронавирус «новым природным врагом», который «постепенно грызет» человечество: по ее мнению, продолжительность жизни людей из-за COVID-19 упадет на десять лет. По словам Барановой, основной сценарий пандемии заключается в том, что вакцины будут «как-то действовать», а коронавирус - «как-то мутировать». Она подчеркнула, что к старости у людей появляется больше болезней, теперь к ним прибавился коронавирус, из-за чего продолжительность жизни будет падать.

Против Навального завели новое дело

Против оппозиционеров Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Дело, возбужденное по части 1 статьи 282.1 УК РФ, связано с запрещенным в РФ Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, ликвидирован).

Россиянам предложили добавить выходных

Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать дни выборов в России нерабочими. Свою инициативу Орлов направил министру труда Антону Котякову. Политолог обратил внимание, что год назад в законодательство ввели норму, позволяющую избирательным комиссиям проводить выборы и референдумы в течение трех дней.

Медведев сравнил Запад с лающей собакой

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что не нужно проявлять никакой реакции на сомнения Запада в легитимности российских выборов.

«Да на это никак не нужно реагировать. Можно сказать несколько грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такого рода заявления. Мы — самостоятельное государство, крупная страна с государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть действуют свои законы. Поэтому, что бы они не заявляли, для нас это не играет никакой роли», — отметил он в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос относительно сомнений Запада по поводу выборов в России.

Пенсионерам отказали в выплатах

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что централизованных выплат из ПФР ко Дню пожилого человека не будет. Он уточнил, что вопрос социальной защиты на местах является «инициативой каждого из регионов. Местные власти могут организовать для пожилых граждан концерты, вечера отдыха, преподнести подарки или направить выплаты, пояснил сенатор.

Пропавшего солдата-срочника обнаружили мертвым

Заблудившегося на Урале в лесу солдата нашли мертвым. По предварительной информации, 20-летний военнослужащий попытался залезть на опору ЛЭП и умер от удара током.

Военнослужащий Екатеринбургского гарнизона пропал в лесном массиве рядом с воинской частью 27 сентября.

РУСАДА дисквалифицировало чемпиона мира по хоккею

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало хоккеиста Андрея Маркова за нарушение антидопинговых правил. Марков в 2020 году завершил карьеру, но агентство отстранило его за нарушение антидопинговых правил, так как хоккеист не отчитывался о своем местонахождении.

Где в России выпал первый снег

В то время, как одних регионах России все еще ждут бабьего лета, в других уже наступила настоящая зима и выпал первый снег. Так, на столицу Кузбасса Кемерово обрушился настоящий снежный циклон. Осадков выпало столько, что под их тяжестью начали ломаться деревья. Снегопад прошел и в южных районах Челябинской области и в Башкирии. В Верхоуральске спасатели вытащили из снежного плена 2 школьных автобуса, которые застряли на трассе.

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