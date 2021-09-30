В Испании объяснили рекламу с «меню российских проституток»

В испанской ассоциации «Новая жизнь», которая занимается защитой женщин от жестокого обращения, объяснили смысл социальной рекламы с «меню с русскими проститутками». Реклама представляет собой плакат с «меню», в котором написано: «Особое блюдо: русская девственница + кокаин — 50 евро». В качестве «основного блюда» перечисляются русские женские имена и указывается возраст — от 17 до 35 лет. Об этом пишет РИА-Новости.

Фото: Reuters Reuters

Сообщается, что баннеры с социальной рекламой появились на автобусных остановках в Кантабрии (автономное сообщество на севере Испании).

По информации агентства, представитель ассоциации Лурдес Хименес сообщила, что в ответ на возмущение русской диаспоры, организация начала убирать рекламу. В ассоциации также заявили, что не хотели никого обидеть.

«..Почему мы выбрали «Россию»? Нет особой причины. Мы бы могли написать Венесуэла, Колумбия, Нигерия Цель — подчеркнуть факт: большинство женщин, занимающихся проституцией в Испании, иностранки», — говорится в сообщении организации.

В ассоциации пояснили, что эта реклама была частью кампании по привлечению внимания к необходимости запрета проституции в Испании.

Ранее посольство России в Испании на своей странице в социальной сети Facebook назвало данную акцию недопустимой.

28 сентября сообщалось, что русскоязычная диаспора в Испании возмущена этой социальной рекламой. Свое недовольство высказали дипломаты посольства России в Испании, Русский дом, а также ряд адвокатов, которые потребовали немедленно снять рекламу и принести извинения.