В конфликте Украины с Венгрией обвинили Зеленского

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин заявил, что конфликт Украины с Венгрией – признак абсолютного непрофессионализма команды президента Зеленского. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что причиной конфликта Украины с Венгрией стало решение Будапешта заключить контракт с «Газпромом».

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Ранее украинский МИД заявил, что власти страны разочарованы заключением долгосрочного соглашения между венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd и российской корпорацией "Газпром" на поставку газа в обход Украины. В Киеве также считают, что контракт отрицательно сказывается на двусторонних украино-венгерским отношениях. https://www.vedomosti.ru/politics/news/2021/09/28/888630-turetskii-potok

Украина намерена обратиться в Европейскую комиссию по вопросу соглашения Венгрии с РФ на поставку газа через «Турецкий поток». Из-за такой позиции Киева посла Украины вызвали в венгерское дипведомство, аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.

"Острый конфликт с Венгрией - признак полного непрофессионализма команды Зеленского. Газ в Венгрию может идти в обход Украины исключительно после сооружения "Турецкого потока". Претензии нужно было предъявлять "большому другу" Эрдогану. И ранее. Командовать Венгрии, с кем заключать коммерческие соглашения, мы не имеем никакого права. Боятся критиковать Анкару - нужно было набрать в рот вина и промолчать. А так прошлая власть любила утверждать, что "весь мир с нами". Эта имеет все основания сказать: "Весь мир против нас", - написал Волошин.

«Турецкий поток» - газопровод, проложенный по дну Черного моря, который включает в себя две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров. Первая из ниток создана для транзита газа в Турцию, вторая – для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы. https://ria.ru/20210928/potok-1752101147.html

«Газпром» запустил эксплуатацию этого трубопровода в январе 2020 года. В церемонии открытия принимали участие лидеры Турции и России – Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, а также министры энергетики обеих стран.

Ранее бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что российский газопровод «Турецкий поток» является более серьезной угрозой для экономики Украины, чем «Северный поток – 2». https://ria.ru/20210928/potok-1752101147.html