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Бывшая пресс-секретарь раскрыла секретное послание Трампа Путину

Елена Прошина
19 минут назад

Бывшая пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм рассказала, почему экс-президент США был жестким в разговоре с Путиным на встрече в Японии в 2019 году, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Бывшая пресс-секретарь раскрыла секретное послание Трампа Путину
Фото: ReutersReuters

В своей книге "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая есть в распоряжении Washington Post, Гришэм рассказала о своей работе с Дональдом и Меланьей Трамп.

Как утверждает Гришем, Трамп намеренно старался казаться более жестким с Путиным во время их встречи в 2019 году на полях саммита G20 в японской Осаке. Она рассказала, что видела, как Трамп наклонился к Путину и сказал ему: "Я буду вести себя с вами немного жестче несколько минут. Но это для камер, а как только они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете".

Гришэм работала пресс-секретарем во время предвыборной кампании Трампа в 2015 году. В 2017-2019 годах она была официальным представителем Меланьи Трамп, затем стала пресс-секретарем президента США, потом снова вернулась к первой леди, возглавив ее аппарат.

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Гришэм критиковали за то что она, будучи пресс-секретарем Трампа, не провела ни одного полноценного брифинга для журналистов.

Книга Гришэм Теперь я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа" (I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House) выйдет 5 октября.

Про словам представителя Трампа Лиз Харрингтон, это "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа". Гришэм она назвала "рассерженным бывшим сотрудником".

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