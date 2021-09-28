"Обмен любезностями": эксперт о скандале между Украиной и Венгрией

Текущий газовый конфликт между Венгрией и Украиной скорее всего не приведет к реальным последствиям и останется на уровне дипломатических заявлений. Таким прогнозом с "Рамблером" поделился директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
"Венгрия является членом Евросоюза. Введение Украиной каких-то санкций против страны-члена ЕС создаст для Киева очень много проблем. К тому же будет противоречить объявленной Киевом политики евроинтеграции", - заявил Олег Бондаренко.
Бондаренко отметил, что это не первый конфликт Киева и Будапешта. Со времен Майдана в отношениях двух стран накопилось довольно много противоречий.
"Надо понимать, что исторически отношения Украине и Венгрии находятся на довольно конфронтационном уровне все последние 7 лет. В нынешней политической реальности Венгрия в списке "друзей" для Киева находится на втором месте после Москвы", - сообщил Олег Бондаренко.
Основные причины этих конфликтов, по словам политолога - ущемления венгерского этнического меньшинства в Закарпатье, а также ограничения на транзит российских товаров через Украину в Венгрию, в первую очередь газа.
"В Закарпатье есть венгерское национальное меньшинство, которое лишено возможности учиться на своем родном языке. А сама Венгрия являлась долгое время заложником положения Украины, поскольку только по ее территории осуществляются поставки многих российских товаров. Только с появлением "Турецкого потока" у Венгрии ослабла эта зависимость от соседа", - комментирует Олег Бондаренко.
Ранее МИД Украины заявил, что негативно оценивает решение Будапешта о закупке российского газа в обход Незалежной. Сербия и Венгрия состыковали продолжение "Турецкого потока" в обход Украины. Это стало причиной вызова венгерского посла в МИД Украины.