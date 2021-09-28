Обзор иноСМИ: «опасный» конкурент «Газпрома» и украинские теории заговора

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Фото: Рамблер Рамблер

У «Газпрома» появился неожиданный конкурент по «Северному потоку-2»

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Автор польского портала Biznes Alert Мариуш Маршалковский заявил, что «Роснефть» «все более и более смело» планирует войти в газовый сегмент, который долгое время был занят «Газпромом». Это, по его мнению, вызывает опасения у петербургской компании.

В правительстве РФ ранее рассказали, что «Роснефть» попросила президента Владимира Путина разрешить ей экспорт газа в Европу по «Северному потоку-2», а Путин поручил проработать этот вопрос. По мнению Маршалковского, «вне зависимости от того, чем закончится эта история, нефтяной конкурент проблематичен для «Газпрома», поскольку живет с ним в одном доме». Он отметил, что «дверь в Кремль» для «Роснефти» тоже всегда открыта и «Газпрому» придется реагировать, а это «может иметь глобальные последствия». Может оказаться, что сверхвысокая цена на газ в Европе - не лучший вариант для российской компании, заключил Маршалковский.

«Всплеск авиаударов»: министр обороны Турции раскритиковал Россию

Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что в Анкаре обеспокоены участившимися воздушными атаками российских сил в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Haqqin.az.

Акар подчеркнул, что речь идет о «всплеске авиаударов». Это, по его словам, противоречит меморандуму о взаимопонимании. Он отметил, что Москва и Анкара сейчас обсуждают эти разногласия на переговорах. Министр добавил, что Турция должна сохранить присутствие в Идлибе, чтобы обеспечить безопасность своих южных границ.

«Какой может быть война»: украинские теории заговора

Автор портала Zaxid Станислав Безушко рассказал, что украинские сторонники теорий заговора предвещают скорое вторжение в страну: знак этого они увидели в отставке главы МВД Арсена Авакова, который «якобы все знал и не хотел отвечать за провал». Несмотря на полную беспочвенность этой теории, она хорошо показывает, как неправильно на Украине смотрят на войну, считает Безушко.

По его мнению, украинское руководство говорит о возможном вторжении, чтобы напомнить международным партнерам об «агрессивном соседе» и привлечь внимание мировых СМИ к ситуации на границе. Безушко подчеркнул, что в современном мире гораздо эффективнее гибридные войны, которые включают и военные столкновения, и информационные атаки, и даже миграционные волны. По его мнению, приоритетная цель противников Украины - не воевать, а посеять страх в украинском обществе, недоверие к институтам власти и неверие в будущее.

WP: новые правила усложнят въезд в США привитым «Спутником V»

На прошлой неделе США анонсировали открытие границ для иностранных путешественников, вакцинированных от COVID-19; впервые с начала пандемии это ослабит ограничения для широкого круга туристов со всего мира. Однако это, возможно, не коснется привитых «Спутником V» путешественников, пишет The Washington Post.

По новым правилам (вступят в силу в ноябре), неграждане, которые въезжают в США, должны быть привиты вакцинами, одобренными Управлением по контролю за продовольствием и лекарствами или Всемирной организацией здравоохранения (это вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinocav). ВОЗ пока не утвердила российский препарат «Спутник V». WP отмечает, что до ноября путешественники из России могут въезжать в США с отрицательным ПЦР-тестом.

Украинский министр рассказал о судьбоносном «смс из Германии»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новая правящая коалиция Германии будет сбалансированной и благоприятной для Украины. Как сообщает УНИАН, об этом он узнал по смс от «друга Украины».