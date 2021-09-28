Обзор иноСМИ: «опасный» конкурент «Газпрома» и украинские теории заговора

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Автор польского портала Biznes Alert Мариуш Маршалковский заявил, что «Роснефть» «все более и более смело» планирует войти в газовый сегмент, который долгое время был занят «Газпромом». Это, по его мнению, вызывает опасения у петербургской компании.
В правительстве РФ ранее рассказали, что «Роснефть» попросила президента Владимира Путина разрешить ей экспорт газа в Европу по «Северному потоку-2», а Путин поручил проработать этот вопрос. По мнению Маршалковского, «вне зависимости от того, чем закончится эта история, нефтяной конкурент проблематичен для «Газпрома», поскольку живет с ним в одном доме». Он отметил, что «дверь в Кремль» для «Роснефти» тоже всегда открыта и «Газпрому» придется реагировать, а это «может иметь глобальные последствия». Может оказаться, что сверхвысокая цена на газ в Европе - не лучший вариант для российской компании, заключил Маршалковский.
Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что в Анкаре обеспокоены участившимися воздушными атаками российских сил в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Haqqin.az.
Акар подчеркнул, что речь идет о «всплеске авиаударов». Это, по его словам, противоречит меморандуму о взаимопонимании. Он отметил, что Москва и Анкара сейчас обсуждают эти разногласия на переговорах. Министр добавил, что Турция должна сохранить присутствие в Идлибе, чтобы обеспечить безопасность своих южных границ.
Автор портала Zaxid Станислав Безушко рассказал, что украинские сторонники теорий заговора предвещают скорое вторжение в страну: знак этого они увидели в отставке главы МВД Арсена Авакова, который «якобы все знал и не хотел отвечать за провал». Несмотря на полную беспочвенность этой теории, она хорошо показывает, как неправильно на Украине смотрят на войну, считает Безушко.
По его мнению, украинское руководство говорит о возможном вторжении, чтобы напомнить международным партнерам об «агрессивном соседе» и привлечь внимание мировых СМИ к ситуации на границе. Безушко подчеркнул, что в современном мире гораздо эффективнее гибридные войны, которые включают и военные столкновения, и информационные атаки, и даже миграционные волны. По его мнению, приоритетная цель противников Украины - не воевать, а посеять страх в украинском обществе, недоверие к институтам власти и неверие в будущее.
На прошлой неделе США анонсировали открытие границ для иностранных путешественников, вакцинированных от COVID-19; впервые с начала пандемии это ослабит ограничения для широкого круга туристов со всего мира. Однако это, возможно, не коснется привитых «Спутником V» путешественников, пишет The Washington Post.
По новым правилам (вступят в силу в ноябре), неграждане, которые въезжают в США, должны быть привиты вакцинами, одобренными Управлением по контролю за продовольствием и лекарствами или Всемирной организацией здравоохранения (это вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinocav). ВОЗ пока не утвердила российский препарат «Спутник V». WP отмечает, что до ноября путешественники из России могут въезжать в США с отрицательным ПЦР-тестом.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новая правящая коалиция Германии будет сбалансированной и благоприятной для Украины. Как сообщает УНИАН, об этом он узнал по смс от «друга Украины».
Кулеба заявил, что получил «смс из Германии от одного очень знающего человека», который заявил, что «худший сценарий коалиции для Украины сведен практически к нулю». Министр заявил, что новые власти будут на стороне Украине вне зависимости от того, кто станет канцлером.