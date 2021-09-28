Украина нашла новую угрозу со стороны России

«Мы берем, как следует из этих сказок, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии скважина отсутствует, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы приобретаем там. «Турецкий поток» — что же мы умалчивали о том, что он намного хуже в экономическом плане для нас, чем «Северный поток — 2», — недоумевает Москаль.