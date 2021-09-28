Украина нашла новую угрозу со стороны России

Российский газопровод «Турецкий поток» выступает большей угрозой для экономики Украины, чем «Северный поток — 2». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.
Накануне «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будет идти транзит 3,5 млрд кубометров топлива ежегодно, еще миллиард — через Австрию. Соглашение начнет действовать 1 октября, им предусматривается возможность изменения условий через десятилетний период.
«Мы берем, как следует из этих сказок, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии скважина отсутствует, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы приобретаем там. «Турецкий поток» — что же мы умалчивали о том, что он намного хуже в экономическом плане для нас, чем «Северный поток — 2», — недоумевает Москаль.
Кроме этого, он напомнил, что газ по «Турецкому потоку» отправится в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию.
«Мне не известно, откуда Словакия берет, я думаю, что скоро и она тоже будет брать из "Северного потока — 2". И у кого мы будем покупать?» — вопрошает генерал.
«Турецкий поток» включает две нитки мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая, транспортирующие газ из РФ через Черное море. Первая нитка предназначается для поставок в Турцию, вторая — для газоснабжения государств Южной и Юго-Восточной Европы.